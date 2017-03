Trump zegt conservatieven wacht aan

President Donald Trump is donderdag fel van leer getrokken tegen de leden van de ‘House Freedom Caucus’, de zeer conservatieve fractie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Zij torpedeerden Trumps poging Obamacare terug te draaien door diens vervangende voorstel voor een zorgverzekering af te wijzen.

Dat gaf blijk van de wanorde in de partij en de verschillen van inzicht tussen de leiding en een deel van de achterban. Trump eiste sluiting van de gelederen. „De Freedom Caucus brengt de hele Republikeinse agenda schade toe als ze niet snel terugkomen in het team. We moeten vechten tegen hen, en tegen de Democraten, in 2018!”, brieste hij via Twitter.

De tweet schetst het doorsudderende partijconflict dat de plannen van de president blokkeert in het Congres en meer Republikeinse hervormingen in gevaar brengt.