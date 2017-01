Trump wil snel plan tegen hacken lanceren

Donald Trump heeft vrijdag een „constructieve” ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Na afloop zei de gekozen president dat hij „enorm veel respect heeft voor hun werk”. Hij beloofde meteen na zijn inauguratie op 20 januari een team te formeren dat binnen drie maanden met een plan moet komen om cyberaanvallen effectief te bestrijden en voortaan te voorkomen.

„Hoewel Rusland, China, andere landen, groepen en mensen van buiten constant blijven proberen in te breken op de computer-infrastructuur van onze overheidsinstellingen, bedrijven en organisaties, inclusief het Nationaal Comité van de Democraten, is dat absoluut niet van invloed geweest op de uitslag van onze verkiezingen. Ook is het een feit dat er niet is geknoeid met de stemmachines”, liet Trump in een korte verklaring weten. „We moeten agressief vechten en een eind maken aan die cyberaanvallen”.

Daarmee lijkt Trump enigszins terug te komen op eerdere uitspraken. Hij heeft lang volgehouden dat het allemaal onzin was dat hackers in Russische dienst via internet en het lekken van e-mails hebben geprobeerd stemming te maken in de VS. De opvolger van Barack Obama werd vrijdag bijgepraat door de bazen van onder meer FBI en CIA, die de Russen hebben beschuldigd van hacking om de presidentsverkiezing in de VS te sturen. Moskou ontkent die aantijgingen.