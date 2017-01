Trump wil schoonzoon als adviseur

Donald Trump wil zijn schoonzoon Jared Kushner een belangrijke rol geven als adviseur in het Witte Huis. Dat heeft een lid van de transitiecommissie maandag bekendgemaakt. De nieuwe Amerikaanse president laadt met deze keus de verdenking van vriendjespolitiek op zich.

De nieuwe baan voor Kushner kwam niet onverwacht. Onduidelijk is nog wat hij precies gaat doen en of dat mogelijk in strijd is met de federale wetgeving tegen nepotisme. Trump heeft voor dit soort benoemingen geen toestemming nodig van de Senaat.

Kushner (35) is evenals zijn schoonvader een projectontwikkelaar uit New York, wat vragen zal oproepen over mogelijke belangenverstrengeling. Hij is sinds 2009 getrouwd met Trumps oudste dochter Ivanka en was nauw betrokken bij de verkiezingscampagne van de Republikeinse presidentskandidaat.