Trump wil nucleair arsenaal sterk uitbreiden

Donald Trump wil als president het Amerikaanse kernwapenarsenaal „flink uitbreiden en versterken”. Dat is volgens hem nodig „totdat de wereld bij zinnen komt over kernwapens”. Hoe hij dat precies bedoelde, legde hij niet uit. Zoals gebruikelijk kondigde Trump zijn idee eerst aan in een tweet.

Als hij zijn voornemen uitvoert, zou dat een breuk betekenen met het beleid van de afgelopen tientallen jaren. Trumps voorganger Ronald Reagan stelde in 1982 voor het aantal kernwapens juist gestaag te verminderen. Negen jaar later tekenden de VS en Rusland er voor het eerst een verdrag over, het Strategic Arms Reduction Treaty (START).