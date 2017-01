Trump wil Gorsuch in hooggerechtshof

President Donald Trump heeft dinsdag (lokale tijd) Neil Gorsuch genomineerd voor de vacante rechterspost in het Amerikaanse hooggerechtshof. De benoeming moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.

Het hof telt sinds het overlijden van rechter Antonin Scalia vorig jaar februari maar acht leden. De voorganger van Trump, president Barack Obama, deed eerder een vergeefse poging een eigen kandidaat op de invloedrijke post te krijgen.

De relatief jonge 49-jarige Gorsuch is geliefd in conservatieve en behoudend christelijke kringen. Hij is tot grote vreugde van Trump en veel rechtse Amerikanen ook een jurist die zich keert tegen federale bureaucratie.

Gorsuch werkt momenteel als federaal rechter voor het Hof van Beroep in Denver. Hij is de jongste kandidaat voor een plek in het hooggerechtshof sinds 1991, toen de 43-jarige Clarence Thomas werd aangewezen door toenmalig president George H.W. Bush.

Democratische senatoren gaan naar verwachting niet zonder slag of stoot akkoord met de benoeming van Gorsuch, die voor het leven zou worden aangesteld. Hij zou daardoor lange tijd invloed kunnen uitoefenen in het hof, dat vaak beslist over gevoelige kwesties als abortus en de doodstraf.

Democraten zijn nog steeds woest dat de Republikeinen vorig jaar weigerden de door Obama voorgedragen kandidaat-opperrechter te horen. Ze blokkeerden hoorzittingen omdat ze vonden dat de aanstelling een zaak was voor de opvolger van de toenmalige president.

Het is echter zeer de vraag of de oppositiepartij de benoeming van Gorsuch kan blokkeren. De Republikeinen hebben in de senaat 52 van de honderd zetels in handen.