„Trump wil ex-commando als opvolger Flynn”

President Donald Trump wil een voormalige commando en top-officier van de marine, Robert Harward, aanstellen als Nationaal Veiligheidsadviseur. Dit meldden betrokkenen woensdag in Washington.

Nationaal Veiligheidsadviseur Michael Flynn ruimde maandag het veld, na ophef over zijn contacten vorig jaar met onder anderen de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak. Flynn zat nog geen twee weken op deze invloedrijke post. Trump klaagde woensdag over het vertrek van Flynn, „een fantastische man die erg onheus is behandeld”.

