Trump: VS doen zelf wel iets aan Noord-Korea

De Verenigde Staten gaan zelf optreden tegen het nucleaire programma van Noord-Korea als China er niet strenger tegen optreedt. Dit zei president Donald Trump in een vraaggesprek met de Financial Times. De dreigende taal komt enkele dagen voor het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Trump. Xi is donderdag en vrijdag te gast op Trumps landgoed Mar-a-Lago in Florida.

„En ja, we gaan het over Noord-Korea hebben. China heeft veel invloed op Noord-Korea en moet ons vertellen of China ons met Noord-Korea gaat helpen of niet”, zei Trump. Volgens Trump zijn de VS „volkomen in staat met de toestand in Noord-Korea om te gaan zonder de hulp van China”. Trump wilde niet zeggen wat hij tegen Noord-Korea wilde ondernemen. „Ik ben niet de VS van vroeger. Toen werd verteld waar we in het Midden-Oosten toe gingen slaan.”

Peking steunt diplomatiek en economisch het buurland Noord-Korea, maar stelt daarbij dat het weinig invloed kan uitoefenen op het regime van Kim Jong-un.