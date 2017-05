Trump voerde spoedoverleg om ransomware

De Amerikaanse president Trump heeft vrijdag een spoedberaad bijeengeroepen na de grootschalige aanval met ransomware. Dat heeft een bron bij het Witte Huis zondag gezegd. Veiligheidsadviseur Tom Bossert kreeg opdracht de bijeenkomst te organiseren.

Doel van de bijeenkomst was duidelijk te krijgen hoe groot de dreiging is die van de cyberaanval uitging. De gijzelsoftware maakte slachtoffers in zeker 150 landen. Zaterdag werd opnieuw overleg gevoerd in de Situation Room in het Witte Huis. De FBI en de veiligheidsdienst NSA zijn bezig de daders op te sporen, aldus de bron.