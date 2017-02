Trump stuurt twee ministers naar Mexico

De Amerikaanse ministers Rex Tillerson van Buitenlandse Zaken en John Kelly van Binnenlandse Veiligheid komen woensdag in Mexico aan om te praten over veiligheid en immigratie. Ze blijven twee dagen en kunnen rekenen op een koele ontvangst in het land dat door president Trump is overladen met kritiek.

De Amerikaanse regering liet dinsdag nog weten dat de meeste illegale immigranten in de VS het land worden uitgestuurd. Dat treft veel Mexicanen en mensen uit andere landen die via Mexico de VS binnenkwamen. Ondertussen valt de slagschaduw van de muur die Trump op de grens tussen de twee landen laat optrekken ook over het overleg.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray liet op voorhand weten dat zijn land geen door de VS eenzijdig afgekondigde maatregelen meer zal accepteren. Daartoe behoort volgens hem ook het terugsturen van de illegalen die via Mexicaans grondgebied de VS zijn binnengedrongen. Hij beargumenteerde dat met de woorden: „Dat is niet in het belang van Mexico.”