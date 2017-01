Trump steekt loftrompet over president Egypte

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Egyptische ambtgenoot Abdel Fattah al-Sisi hebben telefonisch overlegd over de strijd tegen terrorisme en extremisme. Het kantoor van Sisi meldde maandag dat Trump Egypte prees voor de inspanningen tegen terreur.

Volgens de verklaring van het kantoor van Sisi heeft Trump Egypte steun beloofd. Ook zou Trump uitkijken naar een bezoek van Sisi aan Washington. Diplomaten zijn dat bezoek aan het voorbereiden.

Als legerleider leidde Sisi in 2013 de staatsgreep tegen de democratisch gekozen leider Mohamed Mursi. De uit de Moslimbroederschap voortgekomen Mursi was het doelwit geworden van omvangrijke protesten. In 2014 won Sisi de presidentsverkiezingen in zijn land met overmacht. De afgelopen jaren heeft het regime van Sisi volgens mensenrechtenorganisaties tienduizenden tegenstanders in de gevangenis gezet.