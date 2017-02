Trump reageert op antisemitismegolf in VS

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag voor het eerst gereageerd op de reeks dreigementen aan het adres van Joodse instellingen in de VS. Hij noemde de bedreigingen „verschrikkelijk en pijnlijk”.

Sinds begin dit jaar zijn tientallen Joodse instellingen slachtoffer geweest van vier golven met dreigingen. Maandag werden diverse instellingen ontruimd nadat ze een bommelding hadden gekregen. Ook werden de grafstenen bij 179 graven op een Joodse begraafplaats in Missouri door vandalen omver geworpen.

Trump weigerde afgelopen week nog in te gaan op vragen over de agressie tegen de Joodse gemeenschap. Dinsdag noemde hij het „een zeer droevige herinnering aan het werk dat we moeten doen om het kwaad en de vooroordelen uit te bannen”. Trump zei dat tijdens een rondleiding in het National Museum of African American History and Culture in Washington.