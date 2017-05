Trump optimistisch over deal Midden-Oosten

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de Israëliërs en Palestijnen bereid zijn een vredesakkoord te sluiten. „Dit is iets waarvan ik eerlijk gezegd denk dat het misschien niet zo moeilijk is als mensen jarenlang hebben gedacht”, stelde hij tijdens een bezoek van de Palestijnse president Mahmoud Abbas aan het Witte Huis.

Trump zei tegen Abbas dat hij vastberaden is met de beide partijen samen te werken om een akkoord te sluiten. Hij vertelde niet hoe hij van plan is de twee kampen op één lijn te krijgen, maar was vol optimisme. „We gaan dit voor elkaar krijgen”, beloofde de president.

Abbas stelde op zijn beurt dat de Palestijnen klaar zijn voor een vredesakkoord dat voorziet in twee staten langs de grenzen van 1967. „Het is tijd voor Israël om de bezetting van ons volk en land te beëindigen”, aldus de leider van de Palestijnse Autoriteit.