Trump opent deur voor waterboarden

De Amerikaanse president Trump sluit niet uit dat Amerika het verbod op waterboarden opheft. Hij is ervan overtuigd dat de omstreden martelmethode werkt, zo zei hij in een interview met de Amerikaanse zender ABC.

„Ik wil ons land veilig houden. IS doet dingen waar niemand meer van gehoord heeft sinds de Middeleeuwen. We moeten vuur met vuur bestrijden”, zei Trump. Volgens de president speelt Amerika niet op een gelijk speelveld als het gaat om de strijd tegen IS. „Zij schieten en onthoofden christenen die in het Midden-Oosten wonen.”

Trump gaat met James Mattis, de minister van Defensie en Mike Pompeo, de directeur van de CIA, overleggen wat wel en niet kan.„Als zij het niet willen, is dat prima. Maar als ze het wel willen doen, dan zal ik helpen om dat doel te realiseren.”

De verhoortechniek, waarbij een verdachte denkt dat hij verdrinkt, werd onder president Barack Obama verboden, nadat zijn voorganger George W. Bush de methode liet gebruiken in zijn strijd tegen terrorisme.