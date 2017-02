President Donald Trump denkt dat Obama verantwoordelijk is voor de serie lekken uit het Witte Huis. Dat zei hij dinsdagmorgen in een interview met de televisiezender FOX News. Trump houdt de oud-president ook verantwoordelijk voor de reeks demonstraties tegen de Republikeinen. „Hij zit er achter, dat is de politiek.”

Trump leverde geen bewijs voor zijn beschuldiging.

De regering van Trump wordt geplaagd door lekken. Volgens Trump zijn deze uiterst schadelijk voor de nationale veiligheid.