Trump noemt belastinglek fake nieuws

De Amerikaanse president Donald Trump beschouwt het uitlekken van zijn belastingaangifte als fake nieuws en zet vraagtekens bij de manier waarop een journalist die in handen kreeg. Hij reageerde woensdag via Twitter op het openbaar maken van zijn aangifte over 2005.

In het programma The Rachel Maddow Show van omroep MSNBC liet de presentatrice de aangifte zien. Daaruit blijkt dat Trump in 2005 152,7 miljoen dollar (143 miljoen euro) verdiende en 38,4 miljoen dollar (36 miljoen euro) aan belastingen afdroeg. De omroep kreeg de aangifte naar verluidt in handen via een journalist die de documenten in zijn postbus vond zonder afzender.

„Denkt iemand werkelijk dat een journalist, waar nog niemand van heeft gehoord, naar zijn postbus ging en daar mijn belastingaangifte vond?” twitterde Trump. @NBC FAKE NEWS voegt hij daaraan toe.