Trump: NAVO niet verouderd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het woensdag in duidelijke bewoordingen opgenomen voor de NAVO. Hij wil met de andere landen samenwerken om het bondgenootschap te versterken. Trump zei dat tijdens een gezamenlijke persconferentie met de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg.

Tijdens de verkiezingscampagne betwijfelde Trump of de NAVO wel toekomst had. Hij noemde de organisatie bij herhaling verouderd en dus achterhaald. Woensdag bleek hij daar inmiddels anders over te denken. De NAVO is niet in onbruik geraakt, maar een „bolwerk voor vrede en veiligheid”. Wel wees Trump de partners er opnieuw op dat ze hun financiële verplichtingen moeten nakomen. Volgens Stoltenberg gaat het daarmee de goede kant op.

Trump zei ook dat de VS bereid zijn de crisis rond Noord-Korea aan te pakken zonder China als dat nodig mocht zijn. Hij ontmoette de Chinese president Xi Jinping vorige week en sprak hem dinsdagavond opnieuw telefonisch. „President Xi wil het juiste doen. We hadden een prima band, ik denk dat er chemie was tussen ons. Ik denk ook dat hij ons wil helpen met Noord-Korea.”