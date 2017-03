Trump later op staatsbezoek bij Elizabeth

President Donald Trump heeft in overleg met de Britse premier Theresa May besloten zijn voorgenomen staatsbezoek aan koningin Elizabeth enkele maanden uit te stellen. Dat meldden verschillende Britse en Amerikaanse media woensdag.

De Amerikaanse president wil dat de gemoederen tot bedaren komen alvorens hij de reis naar Londen onderneemt. In Groot-Brittannië stak een storm van protest op toen bekend werd dat May de president al meteen namens de koningin had uitgenodigd. Meer dan 1,5 miljoen Britten tekenden zelfs een petitie waarin van regering en parlement werd gevraagd Trump nimmer op staatsbezoek te laten komen.

May negeerde die eis, maar volgens de berichten zou het Witte Huis met het staatsbezoek willen wachten tot het verzet enigszins is geluwd. Vooralsnog wordt begin oktober aangehouden voor de visite, maar de data zijn flexibel.