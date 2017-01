Trump lanceert antimigratiepolitiek

De Amerikaanse president Donald Trump lanceert woensdag en reeks maatregelen die zijn gericht tegen illegale immigratie. The Washington Post meldde dat hij stukken tekent waarmee de bouw van een muur langs de grens met Mexico van start moet gaan en dat hij maatregelen neemt tegen gemeenten die die niet meewerken aan de uitzetting van illegalen.

Zelf twitterde Trump dat woensdag „een grote dag is voor de nationale veiligheid, en een van de dingen, we zullen de muur bouwen!”. Trump stelt dat de illegale immigratie volkomen uit hand is gelopen en schat het aantal illegalen veel hoger (minstens 30 miljoen mensen) dan gebruikelijk wordt aangenomen (tussen de 11 en 12 miljoen).

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 januari 2017

Volgens een anonieme functionaris is dinsdag in de beraadslagingen over de migratiepolitiek ook overwogen het toelaten van vluchtelingen enkele maanden stil te leggen. Verder is gesproken over een stop van dertig dagen op het verlenen van visa aan mensen uit de overwegend islamitische landen Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan, Somalië en Syrië.