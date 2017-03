Trump: laat Obamacare maar ineenstorten

De Amerikaanse president Donald Trump meent dat Obamacare, het door zijn voorganger Barack Obama ingevoerde zorgverzekeringsstelsel, in elkaar aan het storten is. Nu zijn voorstel voor een nieuwe zorgwet op onvoldoende steun kan rekenen, gaat Trump rustig kijken hoe dat gebeurt. Dat zei hij vrijdag tegen nieuwszender CNN. „Dan eindigen we in de toekomst met een zorgwet die pas echt goed is”, aldus Trump.

Dat zijn plannen op weinig steun konden rekenen, weet Trump vooral aan de Democraten. „Ze wilden ons geen enkele stem geven”, klaagde hij. „De echte verliezers zijn Nancy Pelosi en Chuck Schumer, omdat zij verantwoordelijk zijn voor Obamacare”, ging hij verder. Schumer en Pelosi zijn de belangrijkste leiders van de Democraten.

Trump zei zich nu eerst te gaan richten op hervorming van het belastingstelsel.