Trump krijgt weinig bijval voor inreisverbod

Het besluit van president Trump om inwoners van zeven islamitische landen voorlopig te weren, kan nog op weinig instemming rekenen. Een federale rechter zette zaterdag al een streep door een deel van de maatregelen. Wie een geldig visum voor de VS heeft, mag tot nader order het land gewoon binnenkomen. De regering legt zich bij dat oordeel neer.

Trump wil behalve vluchtelingen en immigranten ook de reguliere reizigers uit Libië, Soedan, Jemen, Irak, Iran, Somalië en Syrië aan de grens tegenhouden om daarmee het risico op terrorisme te verkleinen. Zelfs houders van een verblijfsvergunning hebben een probleem. Zij kunnen niet zomaar de VS in en worden aan de grens opnieuw gecontroleerd.

Wereldwijd zijn er protesten tegen het besluit te horen. De belangrijkste tegenstem is van de Duitse bondskanselier Merkel, die het inreisverbod als ‘geheel verkeerd’ beoordeelde. De strijd tegen het terrorisme rechtvaardigt het besluit niet, vindt zij. De Nederlandse premier Rutte verklaarde zondag de maatregel te betreuren. Wie te maken krijgt met oorlog en geweld, verdient een veilig heenkomen, ongeacht afkomst en geloof, aldus de premier.

De felste reacties kwamen uit de getroffen landen. Iran overweegt de Amerikanen met gelijke munt terug te betalen en burgers van de VS het land uit te zetten. In Irak gaan stemmen op om alle aanwezige Amerikanen ‘in de ban’ te doen. Wie er is, moet eruit en de Amerikanen die erin willen, wordt de voet dwars gezet. Ook uit Jemen weerklonk een boze respons.

De eerste reactie na het afgekondigde inreisverbod kwam van vliegmaatschappijen. De KLM was een van de maatschappijen die passagiers uit de zeven landen niet naar de VS wil brengen. Zowel zaterdag als zondag liet de Nederlandse vervoerder op meerdere plekken in de wereld mensen staan. Om hoeveel reizigers het in totaal gaat, wilde de KLM niet zeggen.