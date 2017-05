Trump komt met ene na andere uitleg over ontslag Comey

Medewerkers van het Witte Huis mijden de laatste dagen de Oval Office, de werkruimte van de president. Zij trekken zich terug op hun kamer en doen vooral de deur dicht. Want volgens insiders is president Trump niet te genieten. De ophef over het ontslag van FBI-chef James Comey zint hem totaal niet.

Trump speelt met de gedachte om alle persbriefings –waarin de media worden bijgepraat– voortaan maar te schrappen, zo liet hij vrijdag weten. De ontmoetingen met het journaille geven alleen maar aanleiding tot misverstanden. Wat dan? Nou gewoon, heel ouderwets: journalisten stellen hun vragen schriftelijk en het Witte Huis antwoordt op papier. Dan voorkom je misverstanden zoals die zijn onstaan rond het ontslag van Comey.

Inderdaad is er veel verwarring, vooral door de tegenstrijdige verklaringen van het Witte Huis. Eerst zei Trump dat Comey de laan uit was gestuurd op advies van minister Sessions van Justitie en zijn plaatsvervanger. Zij vonden dat de FBI-baas buiten zijn boekje was gegaan door te zeggen dat het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton kon worden beëindigd.

Kort daarop zei de president dat Comey was ontslagen omdat hij zijn werk niet goed had gedaan. Dat vonden volgens hem de FBI-mensen op de werkvloer ook. Een dag later bleek dat dit niet klopte. Toen stelde Trump dat Comey het veld had moeten ruimen „omdat hij er een puinhoop van had gemaakt.”

Maar hoe verhoudt zich dat tot het compliment dat Comey nog maar enkele weken geleden in aanwezigheid van anderen van Trump kreeg? En hoe valt deze laatste versie te rijmen met eerdere mededelingen van vicepresident Pence en de woordvoerder van het Witte Huis, die aansloten bij de allereerste verklaringen?

Trump weet wel hoe het zit. De mensen rond de president kunnen zijn snelheid van denken niet bijbenen. Daarom zijn mededelingen van deze woordvoerders nooit 100 procent accuraat. En dus is het maar beter voortaan geen persbriefings meer te geven.

Uit alles blijkt dat de hele affaire rond Comey Trump veel kopzorgen geeft. Als hij denkt het ene brandje te hebben geblust, ontstaat er elders wel weer een. Zo kwam vrijdagmiddag naar buiten dat Comey in januari met Trump had gedineerd op verzoek van de president. Daarbij had de president aan de FBI-baas naar verluidt gevraagd of hij loyaal aan hem wilde zijn. Comey was daar niet op ingegaan, omdat dit een zeer ongebruikelijk verzoek is aan een FBI-directeur. Die moet immers onafhankelijk zijn.

Trump heeft vrijdag een heel andere versie naar buiten gebracht. Comey zou de president hebben gevraagd of hij mocht aanblijven. Volgens de woordvoerder zou Trump zich er nooit toe hebben verlaagd om medewerkers te vragen om aan hem persoonlijk loyaal te zijn. „Daarvoor is hij te hoogstaand.” Toen deze mededeling werd weggehoond, twitterde Trump dat Comey mag hopen dat er geen banden zijn bewaard van de gesprekken tijdens het diner. Ieder die de geschiedenis kent, denkt bij bandopnames van gesprekken in het Witte Huis terug aan Nixon. Toen die de banden moest vrijgeven, was politiek zijn lot bezegeld.