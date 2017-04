Trump houdt manifestatie in Pennsylvania

President Donald Trump houdt zaterdag 29 april een manifestatie in Pennsylvania. Dat heeft Trump zaterdag bekendgemaakt via Twitter. De manifestatie valt samen met White House Correspondents’ Dinner. Trump had in februari al laten weten verstek te laten gaan bij dit evenement. Hij zal tijdens de bijeenkomst terugkijken op de eerste honderd dagen van zijn presidentschap.

Het jaarlijkse galadiner van bij het Witte Huis geaccrediteerde journalisten is een traditie in de Amerikaanse politiek. De fungerend president neemt daar als gastspreker zichzelf en de pers op de hak.

Het is de eerste keer in meer dan dertig jaar dat een president niet aanwezig is bij het diner. De laatste president die verstek liet gaan was Reagan. Hij had echter een goede reden, in 1981 was hij herstellende van een schotwond die hij opliep bij een mislukte moordaanslag op zijn leven.