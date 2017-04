Trump hoopt stagnatie in het Midden-Oosten te doorbreken

RD-correspondent Alfred Muller levert wekelijks vanuit Jeruzalem commentaar op gebeurtenissen in Israël. Vandaag: Israël rolt de rode loper uit voor Trump.

De afgelopen dagen gonst het van berichten dat de Amerikaanse president Trump komt. Zeker is dat Israëliërs hem hartelijk zullen verwelkomen, want ze zien in hem een belangrijke bondgenoot.

Als mogelijke data zijn 22 en 23 mei genoemd. Tijdens dezelfde buitenlandse reis zou hij ook de NAVO-top in Europa en een aantal Arabische landen willen aandoen. Donderdag arriveerde al een Amerikaanse delegatie in Israël om het bezoek voor te bereiden.

Ook de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, en de minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, zouden mee willen komen. Verder gaan Ivanka Trump en haar man Jared Kushner deel uitmaken van de delegatie.

Maar nog niets is officieel. Het is zelfs mogelijk dat het hele bezoek niet doorgaat. Maar als Trump het idee over enkele weken inderdaad uitvoert, is dit om een aantal redenen belangwekkend.

Het bezoek valt namelijk vroeg in zijn ambtstermijn. Hij geeft daarmee te kennen dat hij grote waarde hecht aan het bondgenootschap met Israël. Verder komt hij op een speciaal moment. Het is begin juni vijftig jaar geleden dat de Zesdaagse Oorlog plaatshad. Israël veroverde toen de Westoever. Op 24 mei viert Israël de hereniging van Jeruzalem.

En verder loopt op 1 juni het presidentiële bevel af dat de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem uitstelt. Het Congres bepaalde in 1995 dat de ambassade in Jeruzalem moet staan. Sindsdien heeft elke president de verhuizing om veiligheidsredenen elke zes maanden opgeschort.

Een spoedige verplaatsing van de ambassade is op dit moment onwaarschijnlijk. De regering Trump wil namelijk ook goede betrekkingen met de Palestijnen. Ambassadeverplaatsing zal nu niet helpen dat doel te bereiken. Daarmee zal hij de woede van de Palestijnen en de Arabische landen opwekken.

Voor volgende week woensdag is de Palestijnse president Mahmud Abbas in het Witte Huis uitgenodigd. De regering Trump treft voorbereidingen om een herlancering van de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen mogelijk te maken. De nieuwe Amerikaanse machthebber sprak verschillende keren van „de ultieme deal” die hij graag zou willen helpen sluiten.

Als het Trump inderdaad lukt beide partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen, is dat een prestatie. Maar de kans op een vredesakkoord binnenkort is nihil. Trump kan er enthousiast over zijn, maar het wachten is op leiders aan beide zijden die de concessies willen doen die nodig zijn om vrede mogelijk te maken.

Israël eist van de Palestijnen onder meer dat zij afzien van het recht van Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar Israël, dat zij Israël erkennen als Joodse staat en dat ze stoppen terreur aan te moedigen. Palestijnen vragen van Israël terugtrekking naar de grens van voor 1967, maar ze staan open voor wederzijdse landruil. Ze hopen een eigen staat op te richten met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.