Trump heeft ‘fijn gesprek’ met Netanyahu

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag een telefoongesprek gevoerd met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Israëlische leider werd daarin uitgenodigd voor een bezoek aan Washington volgende maand, zo lieten het Witte Huis en Netanyahu na afloop weten.

Trump verklaarde dat het een „zeer fijn” belletje was. Later verspreidde het Witte Huis een verklaring waarin werd gezegd dat de twee onder andere hebben gepraat over de Palestijnse kwestie en „dreiging” vanuit Iran.

Op de vraag of de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël ook was besproken, ging Trump zondag niet in. Eerder liet de woordvoerder van het Witte Huis weten dat gesprekken over de verhuizing van de diplomatieke post van Tel Aviv naar Jeruzalem nog in een zeer pril stadium verkeren.

Tijdens zijn campagne pleitte Trump ervoor om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem, iets dat waarschijnlijk boze reacties zal uitlokken bij moslims. Officieel erkennen de VS en andere landen Jeruzalem niet als hoofdstad van Israël. De zeggenschap van Jeruzalem is een belangrijk twistpunt tussen de Israëli’s en de Palestijnen.

De beoogd ambassadeur voor de VS in Israël, David Friedman, liet direct na zijn nominatie vorige maand door Trump al weten dat hij de diplomatieke post naar Jeruzalem zal verhuizen.