Trump golft er op los

Ooit, in een grijs verleden, had de huidige president Trump van de VS kritiek op zijn voorganger Obama omdat die volgens hem te veel golfde. Nu liggen de bezoekjes van Trump aan zijn eigen golfclubs onder het vergrootglas van de door de Republikein zo gehate pers.

The New York Times becijferde deze week dat van de 31 dagen dat Trump president is, hij op zes dagen daarvan op de golfbaan te vinden was. Hij speelde onder andere een partijtje met de Japanse premier Abe en de professionals Ernie Els en Rory McIlroy. Op een van de zaterdagen bezocht Trump zelf twee van zijn eigen golfcourses: ’s ochtends stond hij in Jupiter, in de middag in West Palm Beach.

Het Witte Huis doet er volgens The New York Times alles aan om het golfen van Trump minder belangrijk te maken. Zo verkondigde een woordvoerster afgelopen zondag dat Trump in het weekeinde „een paar holes” had gespeeld. Nummer drie van de wereld McIlroy meldde echter via een golfsite dat hij een volledige 18-holes partij met het staatshoofd had afgewerkt.