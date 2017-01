Trump gaat inlichtingendiensten bedanken

Donald Trump brengt zaterdag een bezoek aan het hoofdkwartier van inlichtingendienst CIA. De Amerikaanse president wil volgens zijn woordvoerder „de mannen en vrouwen van de inlichtingengemeenschap bedanken”.

Het bezoek is opvallend omdat Trump voor zijn beëdiging tot president een gespannen relatie had met de inlichtingendiensten. Die hadden volgens Trump bijvoorbeeld nooit mogen toestaan dat ‘nepnieuws’ lekte uit een rapport over mogelijk belastende informatie die de Russen over hem hebben.

Trump vroeg zich daarop af of hij soms in nazi-Duitsland woont. Die woorden vielen weer slecht bij de inlichtingengemeenschap. Vertrekkend CIA-directeur John Brennan zei er aanstoot aan te nemen. Hij riep Trump op als president goed op zijn woorden te letten.