Trump gaat golfen met Abe

De Amerikaanse president Donald Trump gaat golfen met Shinzo Abe. Hij zal de Japanse premier, die vrijdag wordt verwacht in Washington, tijdens hun rondgang langs de holes als medespeler beschouwen en niet als tegenstander. Trump zei in een radio-interview dat een partijtje golf een betere manier is om iemand te leren kennen dan een etentje.

„We gaan een rondje golfen, een geweldige bezigheid”, aldus Trump volgens de door het Witte Huis verspreide transcript van de uitzending. „Want dát staat wel vast over golf - je leert iemand veel beter kennen op de golfbaan dan tijdens een lunch”. De Amerikaans-Japanse golfdiplomatie speelt zich waarschijnlijk zaterdag af op Trumps privécomplex Mar-a-Lago.

Op de vraag of hij een gokje gaat wagen op het wedstrijd met Abe zei Trump: „Geen idee. Ik weet wel dat hij gek is op golf en dat we een hoop plezier gaan hebben. Het zal er niet toe doen. Ik zorg er gewoon voor dat hij mijn partner is.” Trump zei dat de Verenigde Staten overweg moeten kunnen met andere landen, alle landen als het aan hem ligt. „Als we kunnen opschieten met Rusland, met China, met Japan ... dat is een goede zaak, geen slechte zaak.”