Trump feliciteert Erdogan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan gebeld om hem te feliciteren met het succes in de volksraadpleging van zondag. Dat heeft de nieuwsorganisatie CNN Türk maandagavond bekendgemaakt. Door een krappe meerderheid van ja-stemmers in het referendum kan een grondwetswijziging worden doorgevoerd die de president van Turkije grote macht bezorgt.

Het Witte Huis wilde maandag niet ingaan op de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de volksraadpleging. „Er is een internationale commissie die dat bekijkt en haar bevindingen over tien tot twaalf dagen zal rapporteren. We wachten af en laten de leden hun werk doen”, zei woordvoerder Sean Spicer.

Er is veel kritiek geleverd op het Turkse referendum, onder meer wegens onregelmatigheden. Erdogan wees maandag opnieuw alle beschuldigingen van de hand.