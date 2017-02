Trump ‘evalueert’ rel rond topadviseur Flynn

President Donald Trump ‘evalueert’ de situatie rond zijn in opspraak geraakte topadviseur Michael Flynn. Trump overlegt volgens zijn woordvoerder onder meer met vicepresident Mike Pence over de ophef.

De commotie draait om de vraag of nationale veiligheidsadviseur Flynn met de Russische ambassadeur heeft gesproken over de Amerikaanse sancties tegen Moskou. Dat gebeurde volgens bronnen van The Washington Post na de Amerikaanse verkiezingen, maar nog voordat Trump daadwerkelijk president was.

Het is nog onduidelijk of Flynn moet vrezen voor zijn baan. Een naaste medewerker van de president zei tegen verslaggevers dat de veiligheidsadviseur nog steeds het volledige vertrouwen van Trump heeft.

Flynn zei eerder tegen de vicepresident dat hij de Amerikaanse sancties tegen Rusland niet heeft besproken met Russische functionarissen. De topadviseur erkende later dat toch niet helemaal zeker te weten en bood Pence excuses aan.