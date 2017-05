Trump en Poetin praten weer met elkaar

Rusland en de Verenigde Staten gaan toch weer een poging wagen om samen de situatie in het door oorlog verscheurde Syrië te verbeteren. Na een telefoongesprek tussen de presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin brachten het Witte Huis en het Kremlin verklaringen uit waarin ze onder meer lieten weten zich te zullen inzetten voor „een echt vredesproces”.

Volgens het Witte Huis was het „een zeer goed gesprek”. Het Kremlin stelde dat de presidenten het eens waren over de noodzaak om het staakt-het-vuren in Syrië te versterken en ook vervolgstappen te zetten.

Beide landen zwegen over de Amerikaanse aanval met kruisraketten op een Syrische luchtmachtbasis van vorige maand. Trump gaf daar opdracht toe nadat meer dan tachtig burgers om het leven waren gekomen door een aanval waarbij het Syrische regime volgens de Amerikanen chemische wapens heeft ingezet. Rusland, de belangrijkste bondgenoot van de Syrische regering, was daar zeer ontstemd over.

Sinds de aanval hadden Trump en Poetin elkaar niet meer gesproken. Tijdens hun telefoontje spraken ze ook over de „gevaarlijke situatie in Noord-Korea”.