Trump en media steggelen over grootte opkomst

De media kregen er zaterdagavond flink van langs van de nieuwe woordvoerder van het Witte Huis. Het onderwerp tijdens de eerste persconferentie was het aantal mensen dat de inauguratie van Donald Trump bijwoonde: veel meer dan de media deden vermoeden, was zijn stelling.

Woordvoerder Sean Spicer kwam met een stevige verklaring, waarin hij de media verweet een minder grote opkomst te tonen. Hij verwees naar foto’s waarop grote lege plekken worden getoond tussen het publiek voor het Capitool, waar Trump werd beëdigd.

Veelal werd daarbij een foto van de inauguratie van Barack Obama geplaatst, waarop het barst van de mensen.

„Dit was het grootste publiek ooit dat een inauguratie heeft aanschouwd, punt uit. Zowel in persoon als over de hele wereld”, aldus Spicer. „Deze pogingen het enthousiasme over de inauguratie te verminderen zijn schandelijk en verkeerd.”

Het persmoment is tekenend voor de gespannen relatie tussen de nieuwbakken president en de media. Spicer wilde geen vragen beantwoorden en zei dat de foto’s op een dusdanige manier waren samengesteld of bewerkt dat het publiek werd geminimaliseerd. Volgens hem was het gebied voor het Capitool wel vol, al kwam hij niet met een exact getal van het aantal toeschouwers.

Bij de inauguratie van Obama waren volgens de gemeente zo’n 1,8 miljoen mensen in Washington op de been. Cijfers over vrijdag ontbreken, al liet Trump eerder weten dat het er vanaf het podium uitzag als „miljoen, anderhalf miljoen mensen”.

Amerikaanse kijkcijfers geven aan dat zo’n dertig miljoen mensen het evenement op televisie zagen, tegenover 38 miljoen kijkers in 2009 voor Obama. Andere manieren via internet om de inauguratie te bewonderen zijn daarbij niet meegerekend.