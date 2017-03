Trump: Duitsland is VS enorm bedrag schuldig

Donald Trump vindt dat Duitsland de NAVO en de VS enorme geldbedragen schuldig is, omdat die voor de bescherming van Duitsland zorgen. De Amerikaanse president liet zaterdag op Twitter weten dat het beschermen van Duitsland „heel duur” is.

Merkel was vrijdag te gast bij Trump in Washington. De president repte op Twitter van een „geweldige ontmoeting”. Internationale media zetten echter vraagtekens bij de chemie tussen de president en de bondskanselier, want voor het oog van de camera’s reageerde Trump niet op het voorstel van Merkel om elkaar de hand te schudden.