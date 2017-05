Trump druk op zoek naar opvolger Comey

De Amerikaanse president Donald Trump gaat woensdag in gesprek met vier kandidaten voor de post van FBI-directeur. Dat zei de woordvoerder van het Witte Huis tegen verslaggevers.

De mogelijke opvolgers van de ontslagen directeur James Comey zijn waarnemend FBI-baas Andrew McCabe, oud-gouverneur Frank Keating, oud-senator Joe Lieberman en voormalig FBI-medewerker Richard McFeely.

De zoektocht naar een nieuwe FBI-directeur heeft de nodige voeten in de aarde. Prominente Republikeinen noemden eerder federaal rechter Merrick Garland als mogelijke opvolger van Comey. Bronnen rond de rechter lieten daarop doorschemeren dat hij geen belangstelling had.

Garland was door de vorige president, Barack Obama, voorgedragen als rechter voor het Hooggerechtshof. De Republikeinen blokkeerden de voordracht en na de verkiezingszege van Trump was Garland kansloos.

De conservatieve senator John Cornyn uit Texas werd ook gezien als kanshebber om FBI-directeur te worden, maar bleek evenmin interesse te hebben. Hij zei in een reactie het Witte Huis te hebben geïnformeerd dat hij liever in de Senaat blijft om zich daar in te zetten voor de conservatieve zaak.

Het ontslag van Comey is omstreden, omdat hij de leiding had over het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Dinsdag bleek dat Comey in een memo had geschreven dat Trump hem had gevraagd het onderzoek te staken naar voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Amerikaanse parlementariërs willen de voormalige FBI-baas graag aan de tand voelen over de kwestie. Een comité in het Huis van Afgevaardigden vroeg Comey om te komen getuigen. Ook het juridisch comité van de Senaat wil de oud-directeur van de federale recherche horen.