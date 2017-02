„Trump dringt niet aan op tweestatenoplossing”

De Amerikaanse president Donald Trump is een voorstander van vrede tussen Israëli’s en Palestijnen, maar is niet van plan de partijen een oplossing op te leggen. Dat zei een Amerikaanse regeringsfunctionaris in de aanloop naar de ontmoeting tussen Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Volgens de functionaris heeft vrede voor de president een hoge prioriteit. „Of dat nou komt in de vorm van een tweestatenoplossing, als dat is wat de partijen willen, of iets anders”, aldus de bron. Eerdere Amerikaanse regeringen waren wel uitgesproken voorstanders van zo’n oplossing, waarbij twee onafhankelijke staten worden opgericht.

De beoogd ambassadeur voor de VS in Israël, David Friedman, heeft zich in het verleden negatief uitgelaten over de tweestatenoplossing. Friedman is volgens de bron niet betrokken bij het gesprek tussen Trump en Netanyahu. De benoeming van de diplomaat is nog niet goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat.