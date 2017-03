Trump draait klimaatbeleid Obama terug

Met een decreet heeft president Trump dinsdag een groot deel van het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama teruggedraaid. Met de presidentiële beslissing wil het Witte Huis banen creëren en de binnenlandse energieproductie opvoeren, zodat de VS minder afhankelijk is van buitenlandse energie.

Het belangrijkste mikpunt van Trumps decreet is het Obama Clean Power Plan, dat de uitstoot van broeikasgassen door kolencentrales in 2030 met 32 procent moest hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2005. Ook wordt het verbod op het delven van steenkool uit federaal gebied opgeheven en worden de regels voor de methaanuitstoot door de olie- en gasproductie versoepeld.

„Mijn regering maakt een einde aan de oorlog tegen de kolen”, zei Trump voordat hij het decreet ondertekende. „Met deze beslissing zet ik de historische stap om de restricties op Amerikaanse energie op te heffen, regeringsbemoeienis terug te draaien en regels die banen kosten af te schaffen.”

Obama had deze regels ingevoerd om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die horen bij het klimaatakkoord van Parijs. Trump had al tijdens zijn verkiezingscampagne verklaard dat hij de steun van de VS aan het akkoord zou opzeggen. Volgens de president zorgt het afschaffen van de ‘groene regels’ voor een boost in de productie van olie, gas en steenkool en levert dat duizenden banen op.