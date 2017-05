„Trump deelde geheime informatie met Russen”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in zijn ontmoeting vorige week met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov geheime informatie prijsgegeven. Dat meldt de Washington Post maandag.

Volgens bronnen binnen het Witte Huis zou het gaan om uiterst gevoelige informatie die een belangrijke inlichtingenbron betrokken bij Islamitische Staat in gevaar zou hebben gebracht. De informatie die Trump al dan niet met opzet prijsgaf, zou via een kanaal zijn gewonnen dat geen toestemming heeft gegeven om de informatie door te geven aan Rusland. De gevoeligheid van de informatie zorgde ervoor dat alleen enkele specifieke functionarissen ervan op de hoogte waren en dat ook bondgenoten niet op de hoogte mochten worden gesteld.

Naast Lavrov zou ook de Russische ambassadeur Sergej Kisljak de geheime informatie hebben aangehoord.

Het prijsgeven van de informatie heeft als consequentie dat de bron, die goed ingevoerd is bij IS, gevaar loopt en dat de samenwerking met de betreffende geallieerde partner ook op losse schroeven staat.

Trump ontving woensdag Lavrov en Kisljak in het Witte Huis. Tijdens het gesprek dwaalde de Republikein af en begon hij volgens de Post in detail te treden over een gevaar vanuit IS met betrekking tot het gebruik van laptops in vliegtuigen.„Trump heeft meer informatie gedeeld met de Russen dan wij hebben gedaan met onze bondgenoten”, citeerde de krant een betrokken functionaris.

Meerdere bronnen zouden aan persbureau Reuters het verhaal hebben bevestigd. Trump zou uit de school zijn geklapt over een geplande actie van IS.

De belangrijkste Democraat in de Senaatscommissie op het gebied van inlichtingen, Mark Warner, noemt de verhalen over het mogelijk delen van geheime informatie door Trump een „klap in het gezicht” van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Minister van Binnenlandse Zaken, Rex Tillerson, zwakt de beschuldigen af door te stellen dat „Trump veel heeft besproken, maar niet in detail is getreden over bronnen, methodes of militaire operaties”.

Een dag voor de ontmoeting met de Russen ontsloeg Trump FBI-directeur James Comey. Hij leidde het onderzoek naar de mogelijke connectie tussen Moskou en de presidentiële campagne van Trump.