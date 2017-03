Trump blijft bij plan voor muur

De Amerikaanse president Donald Trump blijft bij zijn plan om snel een muur te bouwen tussen Mexico en de Verenigde Staten om zo een einde te maken aan illegale immigratie. Zijn vaste toevoeging hierbij, dat Mexico voor de muur moet betalen, ontbrak echter tijdens de eerste toespraak van Trump in het Amerikaanse Congres sinds zijn inauguratie.

Bij het toelaten van nieuwe immigranten moet de VS kijken naar landen als Australië en Canada, zei Trump. Immigranten moeten zichzelf kunnen onderhouden, sprak Trump. Vluchtelingen moeten alleen worden toegelaten als ze iets kunnen betekenen voor het land.„Iedereen die de eer krijgt om hier te wonen, moet blij zijn en onze waarden accepteren”, zei de president.

De toon van Trump zijn speech was gematigd, in vergelijking met eerdere toespraken en interviews. Zo riep hij de Democraten op de krachten te bundelen.

Trump zei opnieuw dat hij Obamacare, het door zijn voorganger geïntroduceerde zorgstelsel, wil afschaffen. Deze Affordable Care Act (wet voor betaalbare zorg) biedt miljoenen voorheen onverzekerde Amerikanen dekking bij ziektekosten, maar is een doorn in het oog van Trump. Die wil het stelsel vervangen door eigen plannen die „die keuzemogelijkheden uitbreiden, de kosten verlagen en betere zorg bieden.” Trump beloofde de Amerikanen die straks geen beroep meer kunnen doen op Obamacare „meer toegang tot zorg.”

Verder maakte de president bekend dat hij een biljoen dollar, zowel publiek als privaat geld, wil investeren in een verbeterde infrastructuur. Het werk aan spoorwegen, wegen, vliegvelden, bruggen en viaducten moet miljoenen nieuwe banen opleveren. „Bij deze werkzaamheden gelden twee principes. Koop Amerikaans en huur Amerikanen,” aldus Trump.

De president greep terug op zijn thema tijdens de verkiezingen: Make America great again. „A new chapter of American Greatness is now beginning,” zei hij. De president beloofde ,een belastingvermindering voor bedrijven en voor de middenklasse’ maar hij zei niet hoe hij dit wil gaan betalen.

Trump ging ook in op het NAVO-bondgenootschap. Hij herhaalde zijn boodschap dat andere lidstaten financieel meer moeten gaan bijdragen.

Het Amerikaanse Congres is de wetgevende vergadering van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Bij binnenkomst van Trump volgde een minutenlange staande ovatie en ook tijdens zijn speech werd Trump continu onderbroken met applaus, met name van de Republikeinen.