Trump belooft Britten snelle handelsdeal

De aankomende Amerikaanse president Donald Trump denkt dat het Britse vertrek uit de Europese Unie „iets fantastisch” wordt. Hij beloofde in een interview met The Times of London hard te gaan werken om een handelsakkoord met Groot-Brittannië in de steigers te zetten.

Volgens Trump, die koningin Elizabeth de hemel in prijsde, zal een handelsdeal met de Britten „snel en goed” worden geregeld. Hij breekt daarmee met het beleid van Barack Obama, die de Britten eerder juist waarschuwde dat het bereiken van een nieuw handelsakkoord met Groot-Brittannië voor de Verenigde Staten geen topprioriteit is.

Het is overigens nog niet duidelijk wanneer de brexit zal plaatsvinden. De Britse premier Theresa May houdt deze week een langverwachte toespraak over hoe ze het vertrek uit de EU voor zich ziet.

Trump haalde in het vraaggesprek ook uit naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij maakte volgens de Republikein een „catastrofale fout” door een miljoen migranten het land in te laten. Hij meent dat de EU een „voertuig” is geworden voor Duitsland en denkt dat meer lidstaten Groot-Brittannië zullen volgen. Hij wijst de migrantencrisis in Europa aan als de grote oorzaak voor de brexit. De gevolgen van de „foute” actie van Merkel zijn nu pas zichtbaar volgens Trump, zonder dat hij daar dieper op in ging.

De Republikein ging ook kort in op een ander handelsverbond, de NAVO. Volgens Trump is de organisatie verouderd omdat het niet beschermt tegen terroristische aanvallen. Toch benadrukte hij dat de NAVO voor hem nog steeds belangrijk is. „Toen ik eerder zei dat de NAVO verouderd is kreeg ik veel over me heen voor een paar dagen maar uiteindelijk zeiden ze dat Trump gelijk had”, aldus Trump.

Het belangrijkste kritiekpunt van de aanstaande president van de Verenigde Staten op de NAVO is dat veel leden niet hun „eerlijke deel” betalen voor de bescherming van de VS. „Veel landen betalen niet wat ze wel zouden moeten betalen, dat vind ik oneerlijk voor de VS. Slechts vijf landen betalen voldoende, dat is niet veel.”