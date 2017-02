Trump: Amerikaanse media zijn staatsvijanden

Donald Trump is weer een stap verder gegaan in zijn kritiek op Amerikaanse nieuwsmedia. Vrijdag (lokale tijd) twitterde de Amerikaanse president dat onder meer de New York Times, NBC en CNN niet slechts zijn vijanden zijn, maar die van het Amerikaanse volk.

Tijdens zijn campagne als Republikeins presidentskandidaat lag de New Yorkse vastgoedmagnaat al geregeld overhoop met de media. Maar nu heeft hij zijn aanval op de pers verhevigd.

Volgens de nieuwswebsite SFGate kostte het Trump twee pogingen zijn boodschap correct op Twitter te zetten. De eerste tweet bevatte meerdere extra spaties en noemde de New York Times, CNN en NBC en eindigde met „Ziek!” Dat bericht werd echter snel gewist. In zijn tweede poging voegde Trump ABC en CBS toe, wiste „Ziek!” en noemde alle organisaties „de nepnieuwsmedia”.