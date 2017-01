Troepen maken weg vrij voor president Gambia

Troepen van het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas zijn zondag onder gejuich van de bevolking de hoofdstad Banjul van Gambia binnengetrokken om de komst voor te bereiden van de gekozen president Adama Barrow. Die kan aantreden als staatshoofd nadat zaterdagavond de vorige president Yahya Jammeh het land onder zware druk verliet.

Jammeh veroorzaakte een crisis in het land doordat hij weigerde af te treden nadat hij in december de verkiezingen van Barrow had verloren. Na de beëdiging van Barrow donderdag in de ambassade van Gambia in buurland Senegal, dreigden de West-Afrikaanse landen Gambia binnen te vallen als Jammeh niet zou vertrekken.

Jammeh koos zaterdag eieren voor zijn geld en stapte op een vliegtuig naar Guinee. Hij reisde daarna door naar Equatoriaal-Guinea om daar in ballingschap te gaan.