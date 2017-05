Tornado verwoest woonwagenpark

Een tornado heeft dinsdagavond in de buurt van het Amerikaanse plaatsje Chetek, in het westen van de staat Wisconsin, een woonwagenpark verwoest. Zeker een bewoner kwam om het leven, ongeveer 25 anderen raakten gewond. Dat heeft de sheriff van Barron County bekendgemaakt in de lokale media.

„Het is een puinhoop”, schetste sheriff Chris Fitzgerald situatie die hij aantrof. „Knap beroerd. We hebben een dode gevonden en zoeken nog naar meer slachtoffers”. Hij vertelde in de StarTribune dat eerste reddingswerkers bij aankomst mensen hoorden schreeuwen om hulp.

Op videobeelden vanuit een helikopter is te zien dat de schade enorm is. Tal van trailers zijn met de grond gelijkgemaakt.