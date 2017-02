Topman al-Qaeda bij luchtaanval gedood

Bij twee luchtaanvallen op een gebouw in het Syrische Idlib heeft het Amerikaanse leger elf terroristen van al-Qaeda gedood. Onder de slachtoffers is Abu Hani al-Masri, een hoge topman van de terreurorganisatie die nauwe banden had met Osama bin Laden.

Al-Masri zou verantwoordelijk zijn geweest voor het opzetten van trainingskampen. Volgens de VS was hij het brein achter vele aanslagen, zoals die van 1998 op de Amerikaanse ambassade in Albanië

Met de luchtaanvallen in Syrië wil de VS voorkomen dat dit land een veilige haven voor terroristen wordt.