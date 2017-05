Topconferentie over digitale toekomst van EU

Er komt eind september een topconferentie over de digitale toekomst van de EU. De regeringsleiders van de lidstaten en de Europese Commissie worden uitgenodigd om in Tallinn de digitale strategie te bespreken die niet gaat over „morgen of overmorgen maar moet reiken tot over vijf, tien en vijftig jaar na nu”, aldus de Este premier Jüri Ratas dinsdag in zijn parlement.

Ratas wees op Estlands reputatie als ‘e-land’. Geen EU-lidstaat is zo gedigitaliseerd als dit Oostzeeland. „Onze reputatie is blijkbaar zo sterk dat er verwacht wordt dat we een ‘e-Europa’ kunnen leveren binnen een half jaar”, grapte hij.

Een goed functionerende digitale interne markt zou volgens Ratas meer dan 400 miljard euro aan de economie toevoegen en honderdduizenden banen per jaar scheppen in de EU. „Europa moet snel handelen om niet achterop te raken. Een van de voorwaarden voor succes is vrij gegevensverkeer.”

Estland is vanaf 1 juli zes maanden EU-voorzitter maar de conferentie is geen formele EU-top.