Toenemende onrust in Ivoorkust

In de stad Man in Ivoorkust is sinds zaterdagochtend regelmatig geweervuur te horen. Daarmee is deze westelijke stad de zesde plaats in het Afrikaanse land waar het sinds vrijdag onrustig is. De problemen worden veroorzaakt door voormalige militairen. Naar verluidt eisen ze geld van de overheid.

Op meerdere plekken in het land roofden de ex-militairen vrijdag wapens uit kazernes en richtten ze controleposten op. De opstandelingen laten de bewoners van de steden waar ze optreden met rust, maar hebben ze wel opgedragen voorlopig binnen te blijven.

De republiek Ivoorkust ligt in West-Afrika en telt ruim 23 miljoen inwoners.