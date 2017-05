„Toename vervolging mensenrechtenactivisten”

Mensenrechtenactivisten worden steeds meer geïntimideerd, vervolgd of met geweld geconfronteerd. In het afgelopen jaar kwamen 281 mensenrechtenactivisten om het leven, vergeleken met 156 een jaar eerder, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van Amnesty International.

De mensenrechtenorganisatie ziet „een frontale aanval door regeringen, gewapende groepen, bedrijven en anderen op de verdediging van mensenrechten”. Vooral van autoritaire staten gaat volgens Amnesty een constante bedreiging uit. „Diverse leiders in de wereld ontmantelen in toenemende mate de fundamenten die nodig zijn voor een vrije, rechtvaardige en gelijke samenleving. Door hun recht op protest weg te nemen, hen in de gaten te houden en hen te bestrijden met intimidatie, bedreigingen en fysieke aanvallen, halen regeringen de zuurstofvoorziening weg van degenen die voor onze rechten opkomen”, zegt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International.

Het rapport meldt dat vorig jaar in 22 landen mensenrechtenactivisten zijn gedood. In 68 landen zijn er activisten gearresteerd en in 94 landen was er sprake van bedreigingen en aanvallen. Daarnaast telde de organisatie 62 landen waar smerige campagnes tegen de mensenrechten werden gevoerd. Met name in Mexico en Rusland zijn er netwerken op internet, die valse informatie verspreiden en bijvoorbeeld journalisten in diskrediet brengen, zegt Amnesty.