Tillerson spreekt half uur met Xi

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft zijn reis naar Azië zondag afgesloten in China. Hij sprak daar een half uur met president Xi Jinping.

Hij liet de Chinese leider onder andere weten dat de Amerikaanse president Donald Trump „snel” een ontmoeting met hem verwacht. Trump sprak eerder telefonisch met Xi.

Tillerson kreeg een warm welkom van Xi, die verklaarde dat de Amerikaan veel moeite heeft gedaan om de relatie met China goed te houden na het aantreden van president Trump. „En ik waardeer uw opmerking dat de banden tussen de VS en China alleen door samenwerking en vriendschap kunnen worden bepaald”, complimenteerde hij de Amerikaan.

Beide bewindslieden waren het er over eens dat er in het algemeen mogelijkheden zijn voor meer samenwerking tussen de landen, hoewel verschillen zullen blijven. Heikele zaken als Amerikaanse handelsbarrières voor Chinese producten en de omstreden activiteiten van China in de Zuid-Chinese-Zee bleven onbesproken.

Zaterdag sprak Tillerson al zijn Chinese collega-minister Wang Yi.