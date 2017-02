Tillerson ontmoet Russische collega Lavrov

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, heeft donderdag in Bonn zijn Russische collega Sergej Lavrov gesproken. Na afloop zei Tillerson dat hij met Rusland kan samenwerken waar dat zinvol is, maar dat Moskou zich dan wel moet houden aan de afspraken die over Oekraïne zijn gemaakt.

Lavrov noemde het gesprek productief en zei dat er meer gericht contact tussen beide landen komt, zodra de nieuwe Amerikaanse regering helemaal is geïnstalleerd.

Het bezoek aan de G20-ministersconferentie in Bonn is de eerste buitenlandse reis van de 64-jarige Tillerson als minister. Tot grote ergernis van meereizende journalisten sliep hij in het vliegtuig van Washington naar Duitsland.

Lavrov is al bijna dertien jaar minister van Buitenlandse Zaken, Tillerson was eerder de baas bij Exxon-Mobil. Hij heeft daar meer dan veertig jaar gewekt. De onderneming heeft veel belangen in Rusland zoals Exxons joint-ventures met de Russische oliegigant Rosneft. Tillerson heeft lange tijd een vriendschappelijke relatie met de Russische president Vladimir Poetin gehad.

De G20 is een internationaal economisch forum van negentien grote vooraanstaande landen en de EU. Ze vertegenwoordigen samen twee derde van de wereldbevolking en circa 80 procent van de wereldhandel.