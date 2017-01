Tillerson loopt niet in de pas met zijn baas

Hij is vanaf 20 januari met zijn baas Donald Trump een van de bepalende gezichten van de nieuwe Amerikaanse regering. Tijdens een langdurige en soms agressieve ondervraging door de Senaat woensdag weerde de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zich flink. Hij week daarbij regelmatig af van de meningen van de president.

De voormalige directeur van olieconcern ExxonMobil zei een assertieve politiek voor te staan, een ander geluid dan dat van Trump die voor alles eerst binnen de grenzen van de Verenigde Staten wil werken. De 64-jarige Tillerson kijkt al flink in de rest van de wereld rond en is niet van plan er het zwijgen toe te doen.

Hij noemde Rusland agressief en zonder meer een gevaar voor de VS. Dat klinkt heel anders dan de verzoenende toon die de nieuwe president over Moskou bezigt. Ook over China liet de minister zich onomwonden uit. De Chinezen moeten niet denken dat ze zomaar alle kleine eilanden in de Zuid-Chinese Zee kunnen opeisen. De VS zal dat niet tolereren.