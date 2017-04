Tillerson beschuldigt Iran van provocaties

Iran maakt zich schuldig aan „alarmerende provocaties” met als doel landen in het Midden-Oosten te destabiliseren en de Amerikaanse belangen te ondermijnen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson woensdag gezegd op een persconferentie.

„Een Iran dat niet in de gaten wordt gehouden kan potentieel dezelfde weg inslaan als Noord-Korea en de wereld met zich meesleuren”, zei Tillerson. Eerder maakte hij al bekend dat de Verenigde Staten het beleid ten aanzien van Iran tegen het licht gaan houden. Daarbij worden sancties niet uitgesloten. „Een alomvattend Iran-beleid vereist dat we alle mogelijke dreigingen van Iran bekijken. En het is duidelijk dat het er nogal wat zijn.”