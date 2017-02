„Tientallen scholen in Oost-Aleppo weer open”

Tientallen basisscholen in het oosten van Aleppo zijn de afgelopen weken heropend. Ook zijn tien noodlokalen opgezet. Daardoor kunnen volgens VN-kinderrechtenorganisatie Unicef bijna 6500 kinderen terug naar school.

Unicef probeert in Syrië te zorgen dat kinderen weer kunnen plaatsnemen in de schoolbankjes. „In Idlib en op het westelijke platteland van Aleppo heeft Unicef draagbare schoolkisten met alle benodigdheden voor een schoolklas geleverd waar 90.000 kinderen onderwijs door kunnen krijgen”, aldus de VN-organisatie.

De hulpverleners hebben de komende tijd nog de handen vol. Unicef schat dat 1,7 miljoen Syrische kinderen niet naar school gaan. De organisatie assisteert onder meer bij het herstel van beschadigde scholen, traint leraren en deelt speelgoed uit.

Dat 23 basisscholen in Oost-Aleppo de deuren weer zouden openen, was kort geleden nog ondenkbaar. Het stadsdeel was jarenlang in handen van rebellengroepen. Door de onophoudelijke strijd in en rond de stad kwamen duizenden burgers om het leven en werden enorme verwoestingen aangericht.